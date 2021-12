In Diemen is vanochtend bij een hotel een plofkraak gepleegd. Het hotel is daarom ontruimd, de gasten en werknemers staan buiten, meldt AT5. Het gaat bij elkaar om zo'n 75 mensen.

De politie zegt dat de geldautomaat van het Via Hotel is getroffen. Of er iets buit is gemaakt, is niet duidelijk.

De omgeving van het hotel is afgezet.