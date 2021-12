'Enorme ravage' na plofkraak in hotel Diemen, tweetal gevlucht

In het Via Hotel in Diemen is vanochtend om 04.20 uur een plofkraak gepleegd. Zo'n zeventig gasten en werknemers zijn geëvacueerd. Volgens de politie zijn ze naar een ander hotel gebracht.

De politie zegt dat de geldautomaat van het hotel getroffen is en dat twee verdachten zijn gevlucht. Er zijn geen gewonden, maar de ravage in het hotel is volgens de politie enorm. Ruiten zijn gesneuveld, plafonds liggen eruit en deuren beschadigd. Of er iets buit is gemaakt, is niet duidelijk.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie bekijkt of er nog explosieven zijn achtergebleven. Zolang daarover onduidelijkheid is, mag niemand terugkeren. De omgeving van het hotel is afgezet.

De gasten zijn naar een ander hotel gebracht terwijl de politie de omgeving onderzoekt: