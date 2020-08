Golfer Scheffler slaat zich met ronde van 59 in prestigieus rijtje

De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler heeft zich in een prestigieus rijtje weten te voegen. Op de Northern Trust in Massachusetts verdiende hij de titel 'Mr 59', nadat hij in 59 slagen rond was gegaan.

De 24-jarige Scheffler, een rookie op de PGA Tour, zette zijn bijzondere prestatie in de tweede ronde neer. Hij tekende voor twaalf birdies en bleef zodoende onder de 60 slagen. Het is in de historie van de PGA Tour pas de twaalfde keer dat dat is gelukt. Opvallend is wel dat het sinds 2010 al acht keer is gebeurd.

Eén van de voorgangers van Scheffler, Jim Furyk, presteerde het zelfs twee keer. Op het BMW Championship in 2013 was hij ook na 59 slagen klaar er in 2016 tekende de Amerikaan in het Travelers Championship voor de, tot dusver, enige 58'er op een PGA-toernooi.