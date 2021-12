Gouverneur VS verlaagt celstraf van vrachtwagenchauffeur met 100 jaar

De gouverneur van Colorado heeft een celstraf van 110 jaar die een vrachtwagenchauffeur uitzat teruggebracht tot 10 jaar. De man reed in april 2019 vier mensen dood toen hij achterop een file reed. De remmen van zijn vrachtwagen waren defect.

De hoge straf leidde tot een golf van verontwaardiging onder Amerikanen, ook omdat de 26-jarige Rogel Lazaro Aguilera-Mederos, een Cubaanse immigrant, geen kwade bedoelingen had gehad. Ook beroemde Amerikanen, onder wie Kim Kardashian, namen het op voor hem.

De aanklager had afgelopen tijd al stappen gezet om strafvermindering af te dwingen, maar gouverneur Jared Polis heeft de uitkomst daarvan niet afgewacht. In een brief aan de veroordeelde schrijft Polis dat het een tragisch maar onbedoeld ongeluk was. "Hoewel jou wel wat te verwijten valt, is de strafmaat disproportioneel in vergelijking met die van andere gedetineerden die wel doelbewust gewelddadige misdaden hebben gepleegd."

De aanklager heeft zich uiterst kritisch uitgelaten over de ingreep van de gouverneur. Polis zou voorbarig hebben ingegrepen. De aanklager stelde dat het aan een rechter is om de strafmaat al dan niet te verlagen, en benadrukte dat er al om een oordeel gevraagd zou worden.

Vrachtwagenchauffeur Aguilera-Mederos kreeg in zijn proces het verwijt dat hij wist dat de remmen het hadden begeven, maar toch van een bergweg naar beneden was gereden; een vluchtweg voor vrachtwagens zou hij hebben gepasseerd. Verder zou hij onvoldoende opgeleid zijn om op bergwegen te rijden.

Via zijn advocaat liet Aguilera-Mederos weten dat hij opgelucht en dankbaar is dat zijn gevangenisstraf drastisch is verlaagd. In de praktijk betekent het dat hij over vijf jaar in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.