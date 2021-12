Skeletonner Frimpong mist olympische kwalificatie door coronabesmetting

Skeletonner Akwasi Frimpong ziet naar eigen zeggen zijn olympisch droom uiteenspatten vanwege een coronabesmetting. De Ghanees testte positief in Duitsland, waar volgende week wereldbekerwedstrijden plaatsvinden.

"Ik mis nu mijn laatste drie olympische kwalificatiemomenten om nog een kans te hebben om mij te kwalificeren voor Peking 2022", laat Frimpong, die deels in Nederland is opgegroeid, weten via sociale media.

Milde symptomen

"Ik heb de afgelopen vier jaar zoveel gelaten en geïnvesteerd. Ik voel me verslagen", baalt de skeletonner. Hij laat verder weten volledig te zijn gevaccineerd en milde coronasymptomen te hebben.

Frimpong deed in 2018 voor het eerst mee aan de Olympische Winterspelen. Hij eindigde destijds in Pyeongchang als laatste. De Winterspelen in Peking beginnen op vrijdag 4 februari en duren tot en met zondag 20 februari.