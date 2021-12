Man United sluit jaar af met kleurloze overwinning op laagvlieger Burnley

Ralf Rangnick behoudt zijn ongeslagen status als trainer van Manchester United. In eigen huis werd streekgenoot en laagvlieger Burnley met 3-1 verslagen. De Duitse trainer was niet tevreden over de laatste wedstrijd, die maandag tegen Newcastle United werd gespeeld (1-1) en besloot zijn elftal, ook met het oog op het drukke programma, op zes plekken om te gooien. Toch was er onder de opvolger van Ole Gunnar Solskjaer weer geen plek voor Donny van de Beek. Ondanks de schorsing van concurrent Bruno Fernandes, bleef de Nederlander de hele wedstrijd op de bank. Al snel bleek dat United Van de Beek niet nodig had. De ploeg kwam al in de achtste minuut op voorsprong. Na een slechte aanname van Cristiano Ronaldo kwam de bal voor de voeten van Scott McTominay, die de bal vanaf zestien meter strak in de hoek schoot.

Hoewel Manchester United niet over Burnley heenwalste, maakte de ploeg van trainer Ralf Rangnick na een klein halfuur wel de tweede goal. Jadon Sancho denderde het stafschopgebied binnen, speelde zichzelf met een subtiele voetbeweging vrij en schoot de bal via Burnley-verdediger Ben Mee in de hoek. De goal ging de boeken in als eigen doelpunt. Zo'n tien minuten voor het rustsignaal probeerde McTominay het nog maar een keer van afstand. Het schot was wederom goed, maar kon dit keer door Burnley-doelman Wayne Hennessey op de paal getikt worden. De tot dan toe gefrustreerde Ronaldo stond echter op de goede plek om de rebound binnen te tikken met de buitenkant van de voet (3-0). Twee minuten later deed Burnley wat terug. Aaron Lennon kreeg vrije doorgang en schoof de bal achter United-doelman David de Gea. In de tweede helft maakte Manchester United geen verpletterende indruk. De ploeg deelde wat speldenprikjes uit, maar maakte geen aanstalten om een monsterscore neer te zetten. Burnley liet af en toe ook de tanden zien. Zo dook de Nederlandse invaller Erik Pieters nog een keer gevaarlijk op voor het vijandelijke doel, maar hij faalde.

Voormalig United-spits en recordaankoop van Chelsea, Romelu Lukaku, heeft in gesprek met Sky Sports Italia gezegd dat hij niet blij is met zijn situatie bij Chelsea. De man die in de zomer voor 115 miljoen euro werd overgenomen van Inter, zou graag bij die club willen terugkeren. "Ik heb altijd gezegd dat Inter in mijn hart zit en dat ik daar zal terugkeren. Dat hoop ik echt. Ik ben verliefd op Italië." Lukaku scoorde in de afgelopen twee wedstrijden van Chelsea, maar is niet verzekerd van een basisplaats.