Rusland zet journalist, komiek en leden Pussy Riot op lijst 'buitenlandse agenten'

Het Russische ministerie van Justitie heeft twee leden van de feministische punkband Pussy Riot op de lijst met zogenoemde 'buitenlandse agenten' gezet. Het gaat om oprichter Nadezjda Tolokonnikova en Veronika Nikoelsjina. Ook een journalist, een bekende satiricus en een prominente kunstverzamelaar zijn op de lijst gezet. In totaal gaat het om acht mensen.

Organisaties en mensen die door de regering worden aangemerkt als buitenlandse agenten krijgen te maken met restricties. Zo worden hun gangen regelmatig onderzocht en komen ze onder streng financieel toezicht te staan.

Ook moeten ze bij al hun openbare uitingen vermelden dat ze het label hebben van buitenlandse agent. Tolokonnikova gaat in beroep tegen het besluit.

Volgens de officiële lezing worden deze maatregelen genomen tegen mensen die geld uit het buitenland ontvangen en zich bezighouden met politieke activiteiten tegen de machthebbers. Maar critici zeggen dat het aanwijzen van buitenlandse agenten bedoeld is om kritische geluiden over het Kremlin tegen te gaan.

Mensenrechtenorganisatie verboden

De vrijheden van organisaties en personen worden door de autoriteiten steeds vaker ingeperkt. Deze week nog werd mensenrechtenorganisatie Memorial verboden, de oudste en meest gerespecteerde mensenrechtenorganisatie van het land. Ook Memorial was al aangemerkt als buitenlandse agent.

De term buitenlandse agent werd voor het eerst gebruikt in 2012. Sinds vorig jaar worden ook individuen aangemerkt als buitenlandse agenten. Momenteel staan er 111 mensen of organisaties op de lijst. In oktober kwam onderzoekscollectief Bellingcat nog op de lijst.