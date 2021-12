Succestrainer Tomasson keert Malmö de rug toe: 'Mis familie in Nederland'

Tomasson zegt dat hij het niet erg vindt om een half jaar de batterij op te laden en in de zomer bij een nieuwe club te beginnen.

De Deen werd sinds zijn aanstelling bij Malmö FF in januari 2020 twee keer landskampioen van Zweden, bereikte de Champions League en is ervan overtuigd dat hij ook dit jaar weer de titel zou pakken. Dit weerhoudt hem er niet van om verder te kijken.

De voormalig aanvaller van onder meer Heerenveen en Feyenoord heeft "grote ambities" en mist zijn familie in Rotterdam. "Mijn jongens gaan daar naar school en hebben daar hun leven opgebouwd", zegt hij tegen de Deense krant Ekstra Bladet.

"Het was een moeilijke keuze na twee fantastische jaren." Jon Dahl Tomasson verlaat na twee succesvolle seizoenen de Zweedse club Malmö FF.

Het zou ook kunnen dat hij eerder ergens aan de slag gaat. Tomasson zegt aanbiedingen van meerdere clubs te hebben gehad. "Nu moeten we zien wat er gebeurt. Ik kan niet praten over clubnamen. Dat zou niet eerlijk zijn."

Tomasson, die ook bij AC Milan speelde, werd eerder deze maand gelinkt aan Heerenveen. Op basis van die geruchten gaf technisch directeur Ferry de Haan tegen Voetbal International aan dat Tomasson niet is benaderd voor de trainerspositie in Friesland. De huidige trainer van Heerenveen, Johnny Jansen, heeft een contract dat in de zomer afloopt.

Mocht Tomasson trainer worden in Nederland, dan zou dat niet de eerste keer zijn. Eerder was hij al eindverantwoordelijke bij Excelsior en Roda JC. Met die laatste club degradeerde hij in 2014 uit de eredivisie.