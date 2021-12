Staking politie zondag in Amsterdam gaat toch door

De staking van de politie in Amsterdam zondag gaat toch door, maar in afgeslankte vorm, melden de politiebonden. De bonden vrezen die dag voor ongeregeldheden, omdat een demonstratie tegen coronamaatregelen door de gemeente is verboden. Uit voorzorg blijft de ME toch paraat.

De politiebonden kondigden gisteren aan dat ze zouden gaan staken tijdens de demonstratie vanwege de hoge werkdruk en het personeelstekort. Die actie gaat door, maar agenten zullen zondag wel optreden als de openbare orde ernstig in gevaar komt.

Ook de werkonderbreking gaat in afgeslankte vorm door, meldt AT5. Zo zullen de opgeroepen ME'ers en andere politiemensen zondag zich bij aanvang van hun dienst verzamelen voor een vakbondsbijeenkomst van maximaal een uur.

Hoge opkomst verwacht

De demonstratie werd door de driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie verboden omdat die geen vertrouwen hebben in een ordelijk verloop van de demonstratie. De organisatie Samen voor NL heeft volgens de gemeente aangekondigd dat ze de confrontatie wil zoeken en de regels gaat overtreden.

Ook heeft de politie sterke aanwijzingen dat "groepen die uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn om geweld te gebruiken" zich onder de demonstranten zullen mengen, meldt NH Nieuws.

Ondanks het verbod verwachten de bonden dat duizenden demonstranten naar de hoofdstad zullen komen. "De politie, en dus ook de ME, staat uiteraard paraat voor het geval deze samenscholing tot ongeregeldheden - of erger - leidt", schrijven de bonden.