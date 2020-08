Oud-minister Atzo Nicolaï (VVD) overleden

Oud-minister en oud-DSM-president Atzo Nicolaï (60) is overleden. Hij was aan het begin van deze eeuw namens de VVD staatssecretaris voor Europese Zaken en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties onder premier Balkenende.

Als minister was Nicolaï onder meer verantwoordelijk voor de invoering van het burgerservicenummer en het digitale paspoort voor de overheid DigiD. Erna was hij nog enige jaren Tweede Kamerlid voor de VVD.

Na zijn politieke loopbaan ging Nicolaï het bedrijfsleven in. Van 2011 tot 2019 was hij president bij het chemieconcern DSM in Limburg. Daar was hij onder meer betrokken bij de oprichting van het chemiebedrijventerrein Chemelot Campus.

Nevenfuncties

Ook had hij een reeks aan nevenfuncties. Zo was hij voorzitter bij de raden van toezicht van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, voorzitter van Vogelbescherming Nederland, voorzitter van cultuurcentrum De Balie in Amsterdam en bestuurslid van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Nicolaï was ongeneeslijk ziek. Dat dwong hem deze maand om zijn werk neer te leggen bij de havenondernemersorganisatie Deltalinqs, een functie die hij sinds begin dit jaar vervulde.