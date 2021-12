Nuis neemt revanche en kan olympische titel op 1.500 meter wél verdedigen

Kjeld Nuis heeft zich op de 1.500 meter weten te plaatsen voor de Olympische Spelen. Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen nam Nuis op de slotdag revanche op zijn teleurstellende 1.000 meter, de afstand waarop hij net naast een startbewijs voor Peking greep. Hij won de 1.500 meter in 1.43,85.

Daarmee was de olympisch kampioen, die afgelopen NK genoegen moest nemen met zilver achter Thomas Krol, nipt sneller dan zijn grote rivaal. Krol werd met 1.43,87 tweede en zal in Peking zowel de 1.000 als de 1.500 meter rijden, want hij pakte woensdag al een felbegeerd startbewijs op de 1.000 meter.

Het was voor Nuis alles of niets op de laatste afstand in Heerenveen. Woensdag greep hij net naast een startbewijs op de 1.000 meter, de afstand waarop hij ook olympisch kampioen is.

Na afloop ging het in eerste instantie niet over de 1.500 meter van vandaag. "Ik baal nog steeds heel erg van gisteren. Ik kan mijn olympische titel op de 1.000 meter niet verdedigen."

