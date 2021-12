Schouten maakt favorietenrol waar, In 't Hof verrast op 5.000 meter

Irene Schouten heeft zich ook op de 5.000 meter geplaatst voor de Olympische Spelen. De grote favoriete veroverde bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen het eerste startbewijs voor de langste afstand. Schouten, die al zeker was van een startbewijs op de 3.000 meter, is dit seizoen ongeslagen op zowel de drie als de vijf kilometer. De Nederlands kampioene op de vijf kilometer reed in de laatste rit tegen Joy Beune en was met 6.50,48 veruit de snelste. De strijd om het tweede olympische ticket, achter Schouten, was een stuk spannender. Drie schaatssters zaten ontzettend dicht bij elkaar, maar het was uiteindelijk Sanne in 't Hof die aan het langste eind trok en naar Peking mag. Ze eindigde, net als op de NK afstanden, achter Schouten.

Sanne in 't Hof tussen haar trainers na haar goede rit op de 5.000 meter - ANP

In 't Hof reed in een rechtstreeks duel tegen Carlijn Achtereekte (die wel een startbewijs heeft op de 3.000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is) en bleef haar grote concurrente nipt voor: 6.55,14 om 6.55,17. Weer pech voor Conijn Dat was ook zuur voor Merel Conijn, die in de rit daarvoor 6.55,27 noteerde. Daarmee reed ze bijna tien seconden van haar persoonlijk record af. Conijn, die op de drie kilometer met 0,01 seconde net naast het derde startbewijs greep, bleef opnieuw met lege handen achter. Dit keer was het verschil 0,14 seconde. Olympisch kampioene Esmee Visser, die op de NK afstanden op een teleurstellende zevende plek eindigde en dit seizoen geen wereldbekerwedstrijden reed, zal in Peking haar titel niet kunnen verdedigen. Met 7.13,38 (de negende tijd) kwam ze totaal niet in de buurt van een olympisch startbewijs.

Matrix Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen draait het deze week allemaal om de startbewijzen voor de Olympische Spelen in Peking. De schaatsbond heeft een matrix opgesteld waarin is vastgelegd op welke afstanden Nederlandse schaatsers de grootste kans hebben op olympisch succes. In totaal mogen negen mannen en negen vrouwen naar China. Bij de vrouwen zijn vier schaatssters zeker van de Winterspelen: Irene Schouten (5.000 en 3.000 meter), Antoinette de Jong (3.000 meter, 1.500 meter en 1.000 meter), Femke Kok (500 meter) en Jutta Leerdam (500 meter, 1.000 meter).

Matrix OKT vrouwen - NOS

Ireen Wüst (1.000 en 1.500 meter), Carlijn Achtereekte (3.000 meter), Marijke Groenewoud (1.500 meter) en Michelle de Jong (500 meter) moeten officieel nog afwachten wat de KNSB beslist, maar ze zijn nu vrijwel zeker van deelname aan de Spelen. De kans is namelijk zeer groot dat Schouten en Groenewoud (de regerend wereldkampioene) worden aangewezen voor de massastart. De KNSB heeft ook nog het recht om een schaatser die zich niet individueel heeft geplaatst, toch aan te wijzen voor de ploegenachtervolging of de massastart.