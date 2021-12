PVV-Kamerlid Dion Graus niet vervolgd na aangifte seksuele uitbuiting

Het Openbaar Ministerie gaat niet over tot vervolging van PVV-Kamerlid Dion Graus. De aangifte wordt geseponeerd omdat er geen bewijs is gevonden voor een zedendelict of mensenhandel.

Het OM heeft niet bekendgemaakt dat het om Graus gaat, maar spreekt van een "54-jarige man, tevens lid van de Tweede Kamer". Bronnen bevestigen echter aan NRC, dat als eerste over de kwestie schreef, dat hiermee Graus wordt bedoeld. PVV-leider Geert Wilders twittert dat Graus ten onrechte bagger over zich heen heeft gekregen.

De ex-vrouw van de 54-jarige Graus beschuldigde hem er in 2018 van dat hij haar dwong seks te hebben met anderen. Ook zou de politicus haar meermaals hebben bedreigd en een keer hebben geslagen.

Nieuwe informatie

Een half jaar na de aangifte trok de vrouw die weer in. Ook Graus, die de aantijgingen altijd heeft weersproken en een tegenaangifte had gedaan wegens smaad en laster, trok zijn aangifte toen in.

Daarna werd het strafrechtelijk onderzoek gesloten. Maar eind vorig jaar en begin dit jaar overhandigde de vrouw "nieuwe gegevensdragers" aan de Rijksrecherche, zegt het OM. Die zouden haar aangifte moeten ondersteunen.

Mogelijk gaat het hier om de belastende beeld- en geluidsopnames waarover NRC begin dit jaar schreef. Volgens de krant was op de audiofragmenten te horen dat Graus zijn beveiligers aanmoedigt om seks met zijn vrouw te hebben.

Geen handvatten

Het OM zegt dat de informatie op de gegevensdragers is onderzocht door de Rijksrecherche en politiemedewerkers die zijn gespecialiseerd in zeden en mensenhandel. Zij concludeerden dus dat er geen bewijs kan worden gevonden voor een van die misdrijven.

De ex-vrouw van Graus zegt tegen NRC dat ze van de officier heeft gehoord dat het OM de zaak niet rond kreeg. "Hij zei dat er voor dwang en onvrijwilligheid in de huidige wet geen of onvoldoende handvatten zijn vastgelegd."