King na tien jaar weer in kwartfinales WK darts, Kleermaker mogelijke opponent

Mervyn King heeft voor het eerst in tien jaar de laatste acht bereikt van het WK darts in Londen. De 55-jarige Engelsman keek tegen Raymond Smith tegen een 0-2 en 1-3 achterstand aan, maar won de partij alsnog: 4-3.

King was in de laatste en beslissende set messcherp en gooide onder meer een leg uit in 124. In de kwartfinales neemt de als 21ste geplaatste King het mogelijk op tegen Martijn Kleermaker. De Nederlander treft vanavond James Wade, de nummer vier van de wereld.

De overige twee partijen van de middagsessie leverden zeges op voor Callan Rydz en Luke Humphries. Rydz versloeg de Schot Alan Soutar met 4-1, terwijl Humphries in een heerlijk Engelse onderonsje won van Chris Dobey: 4-3.

Na de wedstrijd van Kleermaker, die de avond opent, staan Gary Anderson en Rob Cross tegenover elkaar. Peter Wright-Ryan Searle is de laatste wedstrijd van de avond.