Nederlandse sekteleider Robert B. krijgt vijf jaar cel wegens misbruik

In het Duitse Kleef is de Nederlandse sekteleider Robert B. veroordeelt tot vijf jaar celstraf wegens seksueel misbruik. Volgens de rechtbank heeft de 59-jarige B. jarenlang een 27-jarige vrouw misbruikt, vanaf haar 12e jaar tot haar 25e. De vrouw is een voormalig lid van zijn gemeenschap, de zogenoemde Orde der Transformanten.

De Duitse justitie eiste acht jaar cel tegen de sekteleider. Het misbruik zou volgens de rechtbank zijn doorgegaan tot de politie eind vorig jaar het klooster in Goch binnenviel, net over de grens bij Nijmegen. Daar was de van oorsprong Nederlandse sekte gehuisvest. De politie viel binnen na signalen dat een vrouw tegen haar wil werd vastgehouden in het voormalige nonnenklooster.

De zitting vond achter gesloten deuren plaats vanwege de gevoelige informatie die gedeeld werd. De verdediging gaat in hoger beroep tegen het vonnis, liet advocaat Inez Weski weten. Volgens de advocaten van B. heeft het slachtoffer de verklaringen verzonnen en had de zitting publiek moeten zijn.

In een persbericht laat de vrouw weten opgelucht te zijn dat B. is veroordeeld. Ook zegt ze optimistisch te zijn over het vervolg van het aangekondigde hoger beroep.

De sekte kwam eerder in aanraking met justitie vanwege twee moordpogingen op kritische oud-leden.