Namen kabinet-Rutte IV worden bekend, wetenschapper Dijkgraaf (D66) naar Onderwijs

Er komen steeds meer namen naar buiten van de leden van het nieuwe kabinet. Officieel komt zondag de lijst met de 29 nieuwe bewindslieden naar buiten, maar bronnen in Den Haag kunnen een aantal namen al bevestigen. Dat gebeurt nadat vanmorgen de lijst bekend was geworden welke ministeries de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gekregen. Een opvallende nieuwkomer is wetenschapper Robbert Dijkgraaf, die voor D66 minister wordt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dijkgraaf heeft theoretische natuurkunde gestudeerd, is president van de KNAW geweest en zet zich in voor het toegankelijk maken van de wetenschap, onder meer in tv-programma's. Hij werkt nu bij de Amerikaanse universiteit Princeton. Verder staan vooral namen van VVD'ers en de ChristenUnie vast. VVD-Kamerlid Mark Harbers wordt de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook zeker is nieuwkomer en VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal, die minister voor Natuur & Stikstof wordt. Dilan Yeşilgöz gaat naar Justitie en Veiligheid, zij was staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Meer VVD-vrouwen dan -mannen Voor primair en voortgezet Onderwijs wordt Dennis Wiersma minister. Hij is nu demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en was daarvoor Kamerlid. Het Eerste Kamerlid Micky Adriaansens wordt minister van Economische Zaken en Klimaat. Ze is afkomstig van adviesbureau TwynstraGudde, waar ze directeur is. Een andere nieuwkomer is zorgbestuurder Conny Helder, die minister wordt voor Langdurige Zorg en Sport. Europarlementariër Liesje Schreinemacher wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries wordt staatssecretaris Toeslagen en Douane. Eric van der Burg, oud-wethouder uit Amsterdam, krijgt de functie staatssecretaris Asiel en Migratie en volgt Ankie Broekers-Knol op. En de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat komt als staatssecretaris op Defensie. Vanuit de VVD komen er meer vrouwen dan mannen in het kabinet. Er komen vijf vrouwelijke en drie mannelijke ministers en twee vrouwelijke en een mannelijke staatssecretaris.

Jongste bewindspersoon De ChristenUnie heeft de namen in een persbericht naar buiten gebracht. Gedeputeerde uit Groningen Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij houdt zich al bezig met landbouw en visserij en zal de veestapel moeten verkleinen. De jongste bewindspersoon is Maarten van Ooijen, die staatssecretaris Jeugd en Preventie wordt. Hij is 31 jaar en nu wethouder in Utrecht. En zoals verwacht wordt Carola Schouten, die de afgelopen jaren minister van Landbouw was, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Maar over een aantal belangrijke posten bij vooral het CDA en D66 is nog geen zekerheid te geven. De huidige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge (CDA), wordt door bronnen genoemd als de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het is een nieuwe functie in het kabinet en diegene moet de woningnood gaan aanpakken. "Het is 90 procent zeker. Maar een verschuiving naar het ministerie van Sociale Zaken zou ook nog kunnen", zo wordt gezegd. Nieuw departement Meerdere bronnen denken dat de kans groot is dat CDA-leider Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken wordt. Verder zingt rond dat D66-fractievoorzitter Rob Jetten het ministerie voor Klimaat en Energie krijgt. D66-leider Kaag zou minister van Financiën worden en neemt deze plek over van Hoekstra. En Kajsa Ollongren wordt waarschijnlijk minister van Defensie. Hans Vijlbrief (D66), nu staatssecretaris Financiën, wordt staatssecretaris van Mijnbouw en gaat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen doen.

Ernst Kuipers (D66), de bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zou minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden.