Zeker vier mensen doodgeschoten bij grote protesten tegen coupplegers Sudan

Tijdens demonstraties tegen militaire machthebbers in Sudan zijn zeker vier demonstranten doodgeschoten. Dat zegt de Sudan Doctors Committee, een collectief van artsen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt.

In de hoofdstad Khartoem en steden daar vlak bij demonstreerden vandaag opnieuw duizenden mensen tegen de militaire machthebbers in het land. Ordetroepen schoten traangas af om te voorkomen dat de betogers het presidentieel paleis in Khartoem bereikten.

Het is de elfde dag van massademonstraties sinds de coup van 25 oktober. Het leger zette toen premier Hamdok af, die in november weer in die functie terugkeerde. Maar volgens de demonstranten heeft het leger achter de schermen nog altijd de macht in handen. Ze eisen dat de militaire machthebbers hun invloed op de regering opgeven.

Bruggen afgesloten

Net als bij voorgaande protesten zijn internet en telefonie platgelegd. De meeste bruggen bij de hoofdstad zijn afgesloten door militairen. Demonstranten proberen die barricades te passeren, waarbij de ordetroepen traangas en flitsgranaten inzetten, melden ooggetuigen aan persbureau Reuters.

Zaterdag waren er vele tienduizenden demonstranten op de been in Khartoem. Het lukte hen toen om het presidentieel paleis te bereiken. Volgens artsen raakten zeker 200 mensen daarbij gewond. Zes van hen zouden getroffen zijn door kogels. Sinds de coup zijn er vele tientallen mensen bij protestacties om het leven gekomen.