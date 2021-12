Oostenrijkse oud-kanselier Kurz heeft nieuwe baan in Silicon Valley

De opgestapte Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft een nieuwe baan bij het investeringsbedrijf Thiel Capital in Silicon Valley in de VS. Dat melden Oostenrijkse media. Kurz zou vanaf het nieuwe jaar aan de slag gaan als strateeg bij het techbedrijf.

De 35-jarige Kurz nam in oktober ontslag als kanselier, nadat hij onder vuur was komen liggen vanwege een corruptieschandaal. Hij wordt ervan verdacht in 2016 overheidsgeld gebruikt te hebben voor het manipuleren van peilingen in zijn voordeel.

Hij sprak de aantijgingen tegen, maar zei dat hij terugtrad in het belang van het land. Begin december verliet hij de politiek en gaf hij zijn voorzitterschap op van de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij, de ÖVP.

Omstreden miljardair

Het bedrijf waar hij aan de slag gaat is van de omstreden miljardair Peter Thiel. Deze Duits-Amerikaanse zakenman was ook een van de oprichters, met onder meer Elon Musk, van betalingsbedrijf PayPal. Hij staat bekend om zijn conservatieve opvattingen en steunde voormalig president Donald Trump, als een van de weinigen in Silicon Valley.

Ook was hij oprichter van het controversiële bedrijf Palantir Technologies, dat spionagesoftware ontwikkelt voor veiligheidsdiensten wereldwijd om criminaliteit en terrorisme op te sporen. Vorig jaar kreeg het bedrijf kritiek vanuit het Congres omdat het op basis van data over coronabesmettingen de Amerikaanse immigratiedienst zou hebben geholpen om migranten zonder papieren te traceren en op te pakken.