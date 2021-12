Laatste kans op Peking voor Nuis: 'Dit doet ontzettend pijn, gisteren veel gejankt'

Boven verwachting

"Ik dacht dat ik goed op weg was, ik had mijn snelste opening ooit hier. En ik had niet echt een supergrote fout in de race die ik mezelf kan verwijten. De bocht na de opening was te netjes en dat was het. Dat kan je jezelf niet veroorloven in dit veld", analyseert Nuis daags na zijn race ogenschijnlijk rustig.

Gek genoeg evenaarde Nuis zijn snelste tijd ooit in Thialf. Waar dat vier jaar geleden genoeg was voor kwalificatie voor de Winterspelen, is dat voor de Olympische Spelen in Peking niet het geval. "Er zijn zeker twee jongens boven zichzelf uitgestegen, en Kai Verbij reed gewoon netjes. Ik was niet goed genoeg", oordeelt Nuis.

Hij reed dan wel dezelfde tijd als vier jaar geleden, Nuis was juist sneller geworden de afgelopen jaren. Dat bleek woensdag niet, en dat frustreert hem. "Mijn rondje op de 500 was gewoon hetzelfde als op de 1.000 meter, en dat heb ik nog nooit gehad. Dat toont wel dat die eerste ronde te voorzichtig was, en dat kan je je tegen zulke rappe jongens niet veroorloven."

'Ontzettend gejankt' maar nieuwe kans

Volgens Nuis was het van tevoren bekend dat het op de 1.000 meter tussen Krol, Verbij, Otterspeer en hemzelf zou gaan. Dat hij degene is die buiten de boot valt, doet pijn: "Er waren vier touwtjes en ik heb de kortste getrokken. Dat doet ontzettend pijn. Ik heb gister ontzettend veel gejankt. Maar ik ga er vandaag volle bak voor om de ticket op de 1.500 meter binnen te slepen".