Sneijder is eruit: geen rentree als profvoetballer

Wesley Sneijder keert definitief niet terug als prof op de voetbalvelden. De Utrechter heeft voor zichzelf de knoop doorgehakt, zo bevestigde zijn management.

Begin vorige maand werd de 36-jarige oud-international aan het denken gezet door de fans van FC Utrecht. Zij smeekten hun stadgenoot om zijn voetbalschoenen weer aan te trekken. Dat gebeurde nadat Arjen Robben bekend had gemaakt terug te keren bij FC Groningen.

Sneijder, die uit handen van de fans een jubileumshirt met zijn naam erop kreeg, ging kort op de schouders en vertelde de fans dat hij 'absoluut ging nadenken' over een terugkeer: "Ik heb met Jordy (Zuidam, de technisch directeur van Utrecht, red.) al gesproken."

FC Utrecht zag een terugkeer van Sneijder, die eind 2018 zijn laatste competitiewedstrijd speelde in Qatar, ook wel zitten. "Een topfitte en gedreven Sneijder is natuurlijk altijd interessant voor FC Utrecht", zei Zuidam destijds.

Meningen verdeeld

In de NOS Voetbalpodcast van 6 juli waren de meningen verdeeld over de haalbaarheid van een terugkeer van Sneijder. Commentator Jeroen Grueter had er een hard hoofd in, maar Jan Roelfs was een andere mening toegedaan. "In mijn ogen is het mogelijk dat Sneijder in zes maanden een volwaardig eredivisiespeler is."

Grootaandeelhouder Frans van Seumeren van FC Utrecht begrijpt het besluit van de recordinternational. "Het zou een hele uitdaging voor hem zijn geworden om fit genoeg te worden en weer op dit niveau te spelen. Zeker nu, want er staat een aardige selectie inmiddels. Het was leuk geweest, maar ik respecteer zijn besluit", zei hij tegen het AD.

Sneijder zal de komende tijd nog wel te bewonderen zijn op het trainingsveld van de Utrechtse hoofdklasser DHSC, de club die hij financieel steunt en waar hij in de technische staf zit, maar niet op het veld bij de hoofdmacht. Hij zal blijven trainen om goed voor de dag te komen bij zijn afscheidswedstrijd op 9 juni volgend jaar. Dan viert hij zijn 37ste verjaardag.