Nooit eerder zo warm tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Het regent vandaag weerrecords. In Arcen in Limburg werd het vandaag 15 graden: nooit eerder werd die temperatuur tussen Kerstmis en Nieuwjaar in Nederland gemeten.

Het is ook landelijk de warmste 30 december ooit. In De Bilt steeg de temperatuur naar 13,1 graden, waarmee het oude record van 13 graden is gebroken. En in Ell (Limburg) en Gilze-Rijen (Noord-Brabant) steeg het kwik naar 14,7 graden. Het oude record stond op 14,6 graden. Zowel het landelijke record als het datum-warmterecord waren al 96 jaar oud: beide stamden uit 1925.

Zeer zachte nacht

Ook afgelopen nacht was het erg zacht. In Westdorpe in Zeeland werd het niet kouder dan 13,1 graden en daarmee wordt mogelijk het landelijk warmterecord voor de minimumtemperatuur van de maand december uit 2015 verbroken. Dat staat op 12,7 graden, gemeten op 17 december in Eindhoven, Ell en Gilze-Rijen.

Dat record wordt verbroken als op ten minste een van de weerstations van het KNMI de temperatuur de hele dag boven de 12,7 graden blijft. Vannacht om 01.00 uur wordt duidelijk of dat het geval is.

Ook in het nieuwe jaar is er direct al weer kans op warmterecords. Als het op nieuwjaarsdag ergens in Nederland warmer wordt dan 15 graden levert dat een ultiem vroegterecord op, want het was tussen 1 en 4 januari nooit eerder 15 graden ergens in Nederland.

Ook de datum-warmterecords van 1 en 2 januari lijken te sneuvelen. In de Bilt staat dat op 12,9 graden voor 1 januari en de kans is groot dat dat wordt verbroken.