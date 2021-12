Politie Rotterdam gebruikt stripverhaal voor onopgeloste zedenzaak

Toen ook de politie enthousiast bleek, moest goed worden nagedacht over hoe de strip eruit moest te zien. "Hoe maak je zo'n strip op een integere manier? Hierover hadden we nauw contact met de politie. De striptekenaars werden van alle feiten over de zaak op de hoogte gebracht", zegt Van der Kaaden. Ook was er contact met het Openbaar Ministerie en slachtoffers om er zeker van te zijn dat er niets werd afgebeeld dat niet klopt of dat niet prijsgegeven mag worden, zegt de stripuitgever. "In de strip ligt de focus op de dader en de slachtoffers, en worden de slachtoffers niet herkenbaar in beeld gebracht, behalve de emotie." Dat zie je volgens Van der Kaaden goed in een afbeelding waarin de ogen oplichten van het slachtoffer en het mes van de dader in het licht flikkert. "Dat zorgt voor een intens en beklemmend beeld." De twee tekenaars, Meinte Strikwerda en Anco Dijkman, hebben de dader juist zo herkenbaar mogelijk getekend. "De slachtoffers hebben natuurlijk een profielschets gegeven en later zijn er nog meer feiten op tafel gekomen. Die informatie is zo realistisch mogelijk door de tekenaars neergezet. Tot de slippers die hij aanhad en zijn brilmontuur aan toe."

Dader en tipgevers uit regio Rotterdam Of de strip een succes wordt, wordt volgens een woordvoerder van de politie Rotterdam deels bepaald door de aandacht die hij genereert in de media. "Ook het aantal tips dat het oplevert speelt een rol. We proberen altijd een nieuwe doelgroep te bereiken. Dan hoeft het geen duizenden mensen te bereiken, maar de juiste mensen." Eerder deze maand kwam de politie met een 3D-weergave van dezelfde verdachte. "Tien jaar geleden hadden we alleen een compositietekening van het gezicht, dat bovendien plat was", zegt de woordvoerder. "Met dat hologram zie je de hele dader, zijn postuur en houding. Daarmee wordt de kans op herkenning ook groter. We kregen na een uitzending van Opsporing Verzocht hierover ook tweehonderd tips, wat extreem veel is." Toch hebben alle inspanningen nog niet tot een aanhouding geleid. De strip moet mensen die informatie hebben nu over de streep trekken, zegt de woordvoerder van de politie. "De strip wordt op de website en sociale media van de politie Rotterdam gedeeld, omdat we denken dat de dader ook uit de buurt van Schiedam of Vlaardingen komt." Mensen die de man (her)kennen, komen waarschijnlijk ook uit die regio, denkt de politie.

