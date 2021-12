Wat je voelt tijdens een bobafdaling? 'Is een achtbaan, maar 180 keer erger'

"Na een aantal bochten verloor ik mijn oriëntatie. Ik had geen idee waar ik was en wat ik aan het doen was. Ik zat op de laatste plek en moest dus remmen. Dat was ik vergeten. Dus ze riepen: 'Remmen! Remmen!'. Maar met ons erin weegt zo'n slee 600 kilogram. Dus wanneer je remt, moet je hard trekken. Ik trok een beetje aan de hendel, dus er gebeurde helemaal niets. We schoten echt nog wel 40 meter door, haha."

Het is de meest gestelde vraag aan bobsleeërs en skeletonners. Hoe is het nou als je voor het eerst de baan afgaat? Jelen en Janko Franjic begrijpen het wel. De broers zitten als bemanning in de viermansbob bij piloot Ivo de Bruin. Ze kunnen zich die eerste keer nog perfect voor de geest halen. In de nieuwste NOS Olympische podcast halen ze herinneringen op.

Op weg naar de Olympische Spelen van Peking gaan Jeroen Stekelenburg en Henry Schut in gesprek met olympische sporters over hun leven als atleet. In die gesprekken gaat het niet per se over resultaten, maar over alles wat erbij komt kijken om straks in Peking hun top te bereiken.

Zijn broer Janko (27) had een vergelijkbare ervaring: "Ik had 40 graden koorts en daar vooraf niets over gezegd. Ik dacht: die jongens hebben me meegenomen, als ik zeg dat ik ziek ben, komt dat een beetje slap over. Maar wat er in die slee gebeurde, dat was niet best. Ik viel drie, vier keer weg. Ik wist echt niet meer waar ik was."

"Het is aan iemand die nog nooit aan bobsleeën heeft gedaan lastig uit te leggen wat een afdaling inhoudt. Iedereen met ervaring zal zeggen: er komt veel op je af. Het is heftig. Maar het is altijd heftiger dan de verwachtingen. Je verwacht een achtbaan, maar het is 180 keer erger dan je had verwacht."

En dat terwijl beide mannen toch wel wat gewend zijn: bobsleeën is hen met de paplepel ingegoten; het is een familiezaak.