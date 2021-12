Hulpdiensten massaal uitgerukt voor stroomstoring in ziekenhuis Harderwijk

Bij het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is de stroom is uitgevallen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is en hoelang de stroomstoring nog gaat duren. Of er is overgeschakeld op noodstroom is ook nog onbekend.

Een monteur van netbeheerder Liander is ter plaatse. "Wij hopen dit zo snel mogelijk verholpen te hebben, want dit is natuurlijk een crisissituatie", laat een woordvoerder weten.

De politie is onder meer uitgerukt om het verkeer te regelen. In het ziekenhuis vindt op dit moment overleg plaats.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland roept mensen op om niet te komen kijken en de toegangswegen vrij te houden.