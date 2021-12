Nieuw kabinet 10 januari op bordes, kabinetsposten verdeeld over partijen

Het nieuwe kabinet staat op 10 januari op het bordes.

In het nieuwe kabinet krijgt de VVD acht ministers, onder wie de premier, en drie staatssecretarissen. D66 krijgt zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en één staatssecretaris,

Opvallend zijn de nieuwe posten. Zo komt er een minister voor Natuur en Stikstof (VVD), een staatssecretaris voor Mijnbouw (D66) , een minister voor Klimaat en Energie (D66), een staatssecretaris voor Toeslagen en Douane (VVD) en een minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (ChristenUnie).

Formateur Rutte begint komende maandag met de gesprekken. De verwachting is dat hij er vier dagen over gaat doen. Namen van kandidaat-bewindspersonen worden komende zondag bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk of alle namen in een keer naar buiten komen of dat per keer de namen worden vrijgegeven van de kandidaten die de volgende dag op gesprek komen.