Nieuw kabinet 10 januari op bordes: Hoekstra en De Jonge niet terug op zelfde post

Formateur Rutte begint maandag met de gesprekken met de kandidaats-bewindslieden. De verwachting is dat hij er vier dagen over doet.

In het nieuwe kabinet krijgt de VVD in totaal acht ministers, onder wie de premier, en drie staatssecretarissen. D66 krijgt zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en één staatssecretaris.

Daarmee is zeker dat de ministers Hoekstra (nu Financiën) en De Jonge (nu VWS) niet op dezelfde post terugkeren.

Het nieuwe kabinet staat op 10 januari op het bordes. De verdeling van de posten over de partijen is bekend, zondag worden de namen van de kandidaat-bewindspersonen bekendgemaakt.

Politiek Verslaggever Albert Bos:

"Opvalt dat De Jonge en Hoekstra niet op hun posten terug keren. De kans is wel groot dat ze op andere posten in het kabinet komen, Er zingen veel namen rond. Meerdere bronnen noemen Sigrid Kaag als minister van Financiën, maar haar partij D66 wil dat niet bevestigen. Hetzelfde geldt voor Carola Schouten, nu minister van Landbouw. Die zou naar Armoedeproblematiek en Pensioenen gaan, ook dat is nog niet bevestigd. Er zingen dus heel veel namen rond, 29 moeten het er uiteindelijk worden."