'Zes dagen later komt het toch nog onverwachte bericht: Bibian is overleden'

"We zien elkaar in Loosdrecht bij het huis van Bibian, haar man Edwin Spee en zoon Julian. De woning ligt prachtig verscholen in een bos op de grens met Hilversum. Het is een vrij zachte grijze dag. Bibian oogt breekbaar en vrolijk tegelijk."

"Hoe is het nu met jou? Voel je je goed? Dat vraagt ze, geïnteresseerd zoals altijd, voordat ik dezelfde vraag aan Bibian kan stellen. Het gaat best goed vertelt ze. "Beter dan twee weken geleden, poeh..." De camera's worden in de auto geplakt, de zendertjes bevestigd op de kleding van Bibian en Edwin en zo rijden we naar Utrecht."

"Lars en ik volgen Bibian al sinds de Spelen van Sotsji voor een lange documentaire. Dit zou achteraf onze laatste afspraak met haar blijken te zijn."

Groot applaus

"Bij het Cruyff Court staan bewoners, therapeuten en leidinggevenden al te wachten op de komst van Bibian. Haar man Edwin brengt haar in een rolstoel naar het splinternieuwe sportveld. En vanaf moment één is Bibian geïnteresseerd in de kinderen die daar revalideren."

"Ze praat net zo makkelijk met de directeur van de Cruyff Foundation, Soufiane Touzani (de sidekick bij de opening) of de blije kinderen. Iedereen krijgt de volledige aandacht van haar. Bibian lacht en lijkt te genieten. En onder groot applaus opent ze even later haar eigen Bibian Mentel Cruyff Court."

"Een half uur later hebben Lars en ik een sportzaal uitgelicht voor een uitgebreid interview met Bibian. Ze zit op de praatstoel. Alle vragen mogen worden gesteld. "Hoe wil jij dat mensen jou later herinneren?" "Als een lief en warm mens. Als iemand die haar best deed om een steentje bij te dragen aan dat kinderen met een beperking wel kunnen sporten," zegt ze.