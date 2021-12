De uitzending van 30 december

Zaki viel uit opstijgend vliegtuig, waarom wilde hij vluchten?

Verslaggever Zainab Hammoud reisde tien dagen rond in 'het nieuwe Afghanistan'. Daarover maakt ze drie reportages, vandaag is deel twee. Ze spreekt in deze aflevering de broers van de 19-jarige Zaki. Hij viel uit een opstijgend vliegtuig in Kabul. Beelden daarvan gingen de hele wereld over. Waarom wilde hij vluchten? Je ziet het aan het begin van de avond op ons YouTube-kanaal en vanavond om 21.30 uur op NPO 2.

Gisteren was al de eerste aflevering in deze driedelige serie te zien. Daarin gaat Hammoud op pad met Taliban-leden. Zij vertellen over hún ideeën met het land. En wij filmen ook als zij dat liever niet hebben: