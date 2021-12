Eigenaar oliebollenkraam Breda en omstander zwaargewond door explosie

Door een explosie in een oliebollenkraam in Breda zijn vanmorgen drie mensen gewond geraakt. De eigenaar en een omstander zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De oliebollenkraam stond voor de hoofdingang van een priklocatie van de GGD. Vanwege het incident was deze toegang tot evenementencomplex Breepark bijna twee uur afgesloten. Het prikken ging volgens de veiligheidsregio door, maar via een andere ingang. Omstreeks 11.15 uur werd de hoofdingang weer geopend.

Steekvlam

De ontploffing in de oliebollenkraam gebeurde rond 9.30 uur. "We weten dat er bij het verhitten van het vet een steekvlam is ontstaan, waarna er een explosie plaatsvond", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Omroep Brabant meldde eerst dat een aantal gasflessen was geëxplodeerd als gevolg van lekkage, maar de veiligheidsregio zegt dat dit nog wordt onderzocht.

Aanvankelijk werd er gesproken over twee gewonden, een zwaargewonde en iemand met lichtere verwondingen. Later bleek nog een derde persoon zwaar letsel te hebben opgelopen. "Deze omstander was even uit het zicht, omdat die naar de EHBO-post van de priklocatie was gelopen", zegt de veiligheidsregio. Ook deze persoon is later naar het ziekenhuis gebracht.

'Vrouw van eigenaar gewond'

Behalve de kraameigenaar raakte ook zijn vrouw gewond, schrijft Omroep Brabant. De veiligheidsregio kan dit niet bevestigen.

Na het incident zijn de gasflessen in de oliebollenkraam door de brandweer naar buiten gebracht. Het gebied eromheen was al direct na de explosie afgezet door de aanwezige beveiliging van de GGD.