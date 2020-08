AZ beleeft slechte Champions League-generale, PSV toont twee gezichten

Benaissa Benamar had in de veertigste minuut de Witte Leeuwen nog aan de leiding gebracht met een kopbal, waarbij de AZ-defensie er niet goed uitzag.

Een strafschop van Teun Koopmeiners in de 76ste minuut in het AFAS-stadion voorkwam het vierde verlies van AZ in vijf oefenduels.

De matig spelende Alkmaarders kwamen in een speciaal ingelast oefenduel met het stugge Telstar, de nummer tien van vorig seizoen in de eerste divisie, ondanks het vele balbezit niet verder dan 1-1.

De oefencampagne van AZ verliep zeer matig met nederlagen tegen FC Utrecht, PEC Zwolle en AS Monaco. De ploeg van coach Arne Slot won wel een duel met Lille (2-1).

AZ speelde met veel vertrouwde namen op het veld de wedstrijd die inderhaast was georganiseerd omdat een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard was afgelast: de Limburgers kregen te maken met een positief coronageval.

PSV speelde in Tilburg met 1-1 gelijk tegen Willem II. Donyell Malen zette de Eindhovenaren in de eerste helft op 0-1 en Evangelos Pavlidis zorgde in het slotkwartier voor het gelijkspel.

Het door PSV-trainer Roger Schmidt beoogde combinatievoetbal werd voor rust naar hartenlust uitgevoerd door de PSV'ers. De treffer van Malen kwam na zeventien minuten ook uit een snelle aanval via Jorrit Hendrix, Sam Lammers en met Cody Gakpo als aangever.

In de tweede helft bleef er echter weinig over van het avontuurlijke voetbal van PSV, mede door de vele wisselingen die Schmidt had doorgevoerd.

Blunder Obispo

Willem II kreeg meer kansen en Pavlidis strafte een defensieve blunder van Armando Obispo, die na rust mocht invallen, genadeloos af: de Griek passeerde vervolgens de vallende Jeroen Zoet met een stiftje.

Bij PSV waren onder anderen Noni Madueke, Bruma, Nick Viergever, Maxi Romero en Ritsu Doan afwezig vanwege een (lichte) blessure.

PSV speelt zaterdag weer een oefenduel. Dan het is het Duitse Eintracht Frankfurt de tegenstander.