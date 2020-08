Martens en Barça in halve finales CL, ook Wolfsburg door na monsterzege

Lieke Martens en Dominque Janssen hebben met respectievelijk hun clubs FC Barcelona en VfL Wolfsburg de halve finales van de Champions League gehaald. De Catalaanse club was in Bilbao met 1-0 te sterk voor Atlético Madrid, waar Merel van Dongen haar debuut maakte, en Wolfsburg walste met 9-1 over het Schotse Glasgow City heen.

Verdedigster Van Dongen verruilde deze zomer Real Betis voor de Madrileense club en mocht tegen Barcelona direct in de basis beginnen. Dat had ze mede te danken aan het besluit van de UEFA dat bepaalde dat de Champions League-kwartfinalisten zes nieuwe speelsters mochten toevoegen aan de selectie van het afgelopen seizoen. Van Dongen was een van de uitverkorenen.

Martens gevaarlijk

Barcelona domineerde de wedstrijd, maar de eerste grote kans was wel voor Atlético. Bij Barcelona zorgde Martens in de eerste helft voor het meeste gevaar. Ze dribbelde erop los op het middenveld en zorgde voor een aantal hachelijke momenten voor het doel van Hedvig Lindahl.

Eerst werd een schot van de 27-jarige Nederlandse onderweg aangeraakt, waardoor de keepster eenvoudig redding kon brengen. Vervolgens zette Martens een veelbelovende aanval op, maar haar voorzet kon nog net worden weggetikt door Lindahl voordat een Barcelona-speelster haar hoofd tegen de bal kon zetten. Martens werd in de 63ste minuut vervangen door Mariona Caldentey.

Pas in de 81ste minuut wist Barcelona het overwicht om te zetten in een doelpunt. Kheira Hamraoui schoof de bal hard en zuiver langs Lindahl en schoot haar club zodoende naar de halve finales van de Champions League.