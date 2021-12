VS eist van China vrijlating opgepakte journalisten Hongkong

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft de autoriteiten in China en Hongkong opgeroepen de opgepakte journalisten van Stand News onmiddellijk vrij te laten. Zij werden gisteren bij een inval op de redactie gearresteerd, onder hen de hoofdredacteur, Patrick Lam.

Stand News geldt als een van de laatste onafhankelijke media in Hongkong. Na de inval verklaarde het medium zichzelf op te heffen omdat journalistiek bedrijven op deze manier niet meer mogelijk is.

Blinken roept de Chinese en Hongkongse autoriteiten op te stoppen met het aanvallen van media in Hongkong. Ook moeten de "onterecht opgepakte en beschuldigde journalisten onmiddellijk vrijkomen". "Door onafhankelijke media het zwijgen op te leggen, ondermijnen de autoriteiten Hongkongs geloofwaardigheid en levensvatbaarheid."

Stand News werd opgericht in 2014 en was zeker na het stopzetten van de Apple Daily, in juni van dit jaar, het prominentste pro-democratische medium in Hongkong. Volgens de autoriteiten maakte Stand News zich schuldig aan "samenzwering om opruiende berichten te publiceren".

Peking verstevigt zijn greep op het semi-autonome Hongkong steeds verder. Met een omstreden veiligheidswet is het nauwelijks nog mogelijk voor inwoners om zich kritisch uit te laten over de autoriteiten. Tal van journalisten zijn opgepakt of gevlucht. Aan verkiezingen mochten eerder deze maand uitsluitend kandidaten meedoen die waren goedgekeurd door een Peking-gezinde commissie. Dissidente geluiden zijn er daardoor niet of nauwelijks meer. De opkomst bij de verkiezingen was met 30 procent historisch laag.