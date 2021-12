Ghislaine Maxwell schuldig bevonden in misbruikzaak Epstein

Ghislaine Maxwell is in New York op meerdere aanklachten schuldig bevonden in de misbruikzaak rond Jeffrey Epstein. Volgens de jury heeft ze hem geholpen bij het misbruiken van meisjes, onder meer door de slachtoffers te ronselen.

De jury was vijf dagen lang in beraad en acht Maxwell (58) schuldig aan vijf van de zes aanklachten. De strafmaat wordt later bepaald; de verwachting is dat ze een jarenlange celstraf krijgt.

Epstein zelf pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis, waar hij vastzat in afwachting van zijn rechtszaak.

In de zaak tegen Maxwell hebben vier vrouwen een getuigenis afgelegd. Maxwell weigerde te spreken in de zaak tegen haar; ze vond dat niet nodig omdat de aanklagers volgens haar niet konden aantonen dat ze schuldig is.