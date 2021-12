Winnend Manchester City fluitend 2022 in na nieuwe misstappen concurrentie

Zaterdag komt City weer in actie. Op Nieuwjaarsdag is Arsenal de tegenstander. Vorig seizoen werd City met overmacht kampioen, met 12 punten voorsprong op stadgenoot Manchester United.

Door de winst is de voorsprong van City op nummer twee Chelsea is opgelopen tot acht punten. Liverpool staat op negen punten.

Manchester City kan na de 1-0 overwinning op Brentford fluitend het nieuwe jaar in. De regerend landskampioen zag na concurrent Liverpool op dinsdag een dag later ook Chelsea punten verspelen. Zelf bleef de koploper dankzij een treffer van Phil Foden schadeloos.

Chelsea leek lang op een 1-0 overwinning tegen Brighton Hove & Albion af te steven. Romelu Lukaku had dankzij een kopdoelpunt de titel 'man of the match' al bijna binnen, maar een doelpunt in blessuretijd van Danny Welbeck zorgde voor een verdiend gelijkspel.

Lukaku kopte in de eerste helft raak uit een corner van Mason Mount, na de gelijkmaker beet Brighton echter van zich af.

Brighton jaagt op gelijkmaker

De ploeg had lang de regie in handen en kreeg goede kansen op de gelijkmaker, maar niet zelden was de afronding te mager of lag doelman Edouard Mendy in de weg. In de slotfase was het toch raak voor Brighton. Een voorzet van Marc Cucurella werd door invaller Welbeck knap en hard langs Mendy gekopt.

Hakim Ziyech bleef negentig minuten op de bank. Oud-ploeggenoot Joel Veltman maakte bij Brighton de negentig minuten vol.