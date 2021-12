Legobeeld André Hazes op de Dam verdwenen

Het legobeeld van André Hazes dat vorig jaar zomer op de Dam in Amsterdam is geplaatst, is verdwenen. Waarschijnlijk is het in de nacht van maandag op dinsdag zonder toestemming door iemand meegenomen.

Op de plaats waar het beeld stond, lag een briefje met de tekst: "Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden."

Horecaondernemer Won Yip, die er samen met Rachel Hazes voor heeft gezorgd dat het beeld er is gekomen, denkt dat het gaat om een ludieke actie. "Ik heb vertrouwen in de mens. Dus bij dezen: geef hem om het kwartier een blikje bier, daar zou ik mee beginnen. En dan ga ik ervan uit dat het beeld na Oud en Nieuw weer teruggeplaatst wordt", zegt hij tegen AT5.

Ludiek of hondsbrutaal

"Waarschijnlijk is het iemand geweest die goede bedoelingen heeft en niet wil dat het beeld tijdens Oud en Nieuw beschadigd wordt. Als het niet ludiek is, vind ik het hondsbrutaal. Rachel en ik hebben dit gekocht voor de Amsterdammers, om de stad een klein beetje op te vrolijken in coronatijd. En dan zou het toch wel sneu zijn als iemand de brutaliteit heeft om dat beeld zich toe te eigenen", vindt Won Yip.

De gemeente heeft het beeld in ieder geval niet weggehaald. Ook de kunstenaar, Streetart Frankey, heeft geen idee waar het is gebleven.