Van Duijvenbode stelt teleur en verliest kansloos van Price: 'Zoveel negativiteit'

Dirk van Duijvenbode heeft het in de achtste finales van het WK darts af moeten leggen tegen Gerwyn Price. De Nederlander had geen schijn van kans tegen de nummer één van de wereld (4-1). "Dit had niks met een offday te maken, maar met al het gedoe eromheen", zei Van Duijvenbode na afloop tegen RTL7. Price zette meteen de toon door te openen met een 180, maar het was toch Van Duijvenbode die de eerste set pakte. De Welshman liet zich niet van de wijs brengen en brak in de eerste leg van de tweede set meteen de Nederlander, hij pakte ook de tweede en derde leg en kwam daarmee op gelijke hoogte in sets met Van Duijvenbode. Twaalf legs op rij Price herhaalde dat kunstje nogmaals in de derde set waarmee Van Duijvenbode zes legs op rij verloor. Price bleek zijn WK-vorm te hebben gevonden en de frustratie waarmee Van Duijvenbode zijn pijlen weer uit het bord plukte zei eigenlijk al alles. De Welshman finishte de vierde set door 132 uit te gooien, het was voor Price de derde set op rij waarin hij geen enkele leg tegen kreeg (3-1). Van Duijvenbode moest ook in de vijfde set buigen voor Price en zag zijn toernooi, na twaalf verloren legs op rij, in de achtste finales eindigen. "Ik was alleen maar aan het denken tijdens de wedstrijd. Ik heb geen moment normaal gegooid en stond er na de eerste set bij als een zak hooi. Het was vandaag zoveel negativiteit. Het was alleen maar corona, dit en dat. Er was niet één geintje en dat is niet hoe ik leef", aldus Van Duijvenbode.

Gary Anderson - BSR Agency

Gary Anderson wist zich met hangen en wurgen voor de vierde ronde op het WK darts te plaatsen. De Schot kwam tegen Ian White met 3-0 achter, maar wist zich knap terug te vechten (4-3). In de eerste partij van de avondsessie schoot White uit de startblokken en pakte hij al snel een 3-0 voorsprong. Voor het eerst in het toernooi finishte de Engelsman met een 100 plus, hij pakte de derde set door met 124 uit te gooien. Daarmee werden de problemen in een klap een stuk groter voor Anderson. De Schot liet zich niet van de wijs brengen en wist tot 3-2 terug te komen. White kreeg wel nog één wedstrijdpijl, maar miste de dubbel twintig waardoor Anderson ook de zesde set pakte en zelfs terugkwam tot 3-3. Bekijk hieronder de uitslagen van de avond- en middagsessie op het WK darts.

White leek het daarna al helemaal kwijt te zijn en ging hoofdschuddend verder aan de beslissende set. Voor het eerst in de wedstrijd pakte Anderson de leiding door 2-1 in legs voor te komen, in tegen stelling tot White verslapte de Schot niet en pakte hij alsnog de zege. De 51-jarige Anderson is tweevoudig winnaar van het WK van de PDC. Zowel in 2015 als 2016 was hij de beste. Tijdens de vorige editie verloor hij in de finale van Gerwyn Price. Jonny Clayton neemt het in de laatste partij van de avond - de vierde ronde - nog op tegen Michael Smith. Respectievelijk de nummers 8 en 9 op de wereldranglijst. 'Keep safe all' Ondertussen rijzen de coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk de pan uit en blijft ook het WK darts in Londen niet bespaard. Vincent van der Voort, Michael van Gerwen en Dave Chisnall moesten zich alle drie terugtrekken na een positieve test en de angst dat anderen darters hetzelfde lot wacht is rechtmatig. Price riep vanochtend via zijn sociale media op het toernooi uit te stellen. De Welshman snapt dat er een behoorlijke organisatie achter zo'n groot toernooi zit, maar zou het niet erg vinden als het wordt uitgesteld. Voorlopig houdt de nummer één van de wereld van alles en iedereen afstand. "Keep safe all", besloot hij zijn relaas.