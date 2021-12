Anderson buigt 3-0 achterstand tegen White om in fraaie overwinning

Gary Anderson is met hangen en wurgen doorgedrongen tot de achtste finales op het WK darts. De Schot kwam tegen Ian White met 3-0 achter, maar wist zich knap terug te vechten (4-3). In de eerste partij van de avondsessie schoot White uit de startblokken en pakte hij al snel een 3-0 voorsprong. Voor het eerst in het toernooi finishte de Engelsman met een 100 plus, hij pakte de derde set door met 124 uit te gooien. Daarmee werden de problemen in een klap een stuk groter voor Anderson. De Schot liet zich niet van de wijs brengen en wist tot 3-2 terug te komen. White kreeg wel nog één wedstrijdpijl, maar miste de dubbel twintig waardoor Anderson ook de zesde set pakte en zelfs terugkwam tot 3-3.

Ian White in actie - BSR Agency

White leek het daarna al helemaal kwijt te zijn en ging hoofdschuddend verder aan de beslissende set. Voor het eerst in de wedstrijd pakte Anderson de leiding door 2-1 in legs voor te komen, in tegen stelling tot White verslapte de Schot niet en pakte hij alsnog de zege. De 51-jarige Anderson is tweevoudig winnaar van het WK van de PDC. Zowel in 2015 als 2016 was hij de beste. Tijdens de vorige editie verloor hij in de finale van Gerwyn Price. Dirk van Duijvenbode komt later vanavond in de vierde ronde in actie tegen Price, de nummer één van de wereld. Bekijk hieronder de uitslagen van de avond- en middagsessie op het WK darts