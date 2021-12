Krol (29) en Otterspeer (33) eindelijk naar Spelen: 'Jongensdroom voor oude man'

"Het is gewoon zo bizar", vertelde Otterspeer na de spannende rit. "Het is zo'n mooi jaar geweest, maar vorige week kreeg ik ineens een liesblessure en ik heb de afgelopen dagen alleen maar op de tafel gelegen. Vandaag zat ik tot boven mijn hoofd gevuld met pijnstillers en dat dit dan lukt: het is ongelooflijk."

Op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen won Krol de 1.000 meter en verzekerde hij zich rechtstreeks van een startbewijs voor Peking. Ook de derde tijd van Otterspeer is hoogstwaarschijnlijk voldoende om af te mogen reizen naar China.

In 2018 kwam Otterspeer op de 500 meter slechts 0,04 seconde tekort voor een olympisch ticket. Afgelopen maandag plaatste hij zich mede door een val ook niet voor de 500 meter in Peking. Daarom was het voor de 33-jarige sprinter woensdag erop of eronder op het OKT. "Dit is echt supermooi. Een jongensdroom voor een oude man."

Krol dacht vier jaar geleden naar Pyeongchang te mogen na zijn derde plek op het OKT, maar de KNSB wees Kai Verbij aan voor de 1.000 meter. "Ik ben wel een klein beetje geëmotioneerd", aldus Krol na zijn snelle rit in Thialf. "Het is een intense opluchting, want het was een waar slagveld vandaag. Ik wist dat ik het in me had."