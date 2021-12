Forum voor Democratie doet in 50 gemeenten mee aan verkiezingen

Forum voor Democratie wil volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in vijftig gemeenten. Dat zijn er veel meer dan vier jaar geleden, want toen nam Forum alleen zelfstandig deel in Amsterdam.

Forum wil zetels proberen te halen in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht, maar ook in kleinere gemeenten als Edam-Volendam, Sluis en Achtkarspelen.

'Buitenproportionele coronamaatregelen'

Forum zegt als enige een fundamenteel andere visie te stellen tegenover "de gevestigde kartelpartijen". De partij wil onder meer dat de "buitenproportionele coronamaatregelen" worden afgeschaft en dat er geen boa's worden ingezet om QR-codes te handhaven. Verder moeten er lokale referenda komen.

Forum veroverde bij de verkiezingen van 2018 drie zetels in Amsterdam; door afsplitsingen is daar nog één van over. De partij deed vorige maand ook in vier nieuwe gemeenten mee aan de herindelingsverkiezingen. In alle vier slaagde Forum erin één of meer zetels te halen in de gemeenteraad.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022.