Viroloog Van Ranst: Nederland kiest nu voor te voorzichtig, in plaats van net te laat

Opnieuw brachten veel Nederlanders vandaag een bezoek aan België, waar winkels, horeca en culturele instellingen open zijn. Maar waarom zit Nederland eigenlijk in een lockdown, terwijl in België veel minder maatregelen gelden? We spraken de Belgische viroloog Marc Van Ranst over de opmerkelijke verschillen. Van Ranst snapt wel dat Nederlanders naar België komen. En hij weet wel zeker dat veel middenstanders in bijvoorbeeld Antwerpen en Gent blij zijn met de extra klanten. "Maar als viroloog word ik daar een beetje zenuwachtig van. Het maakt van een heel drukke periode een ongelooflijk drukke periode. Winkelstraten en cafés worden nog drukker dan ze al zijn." De NS en het Belgische spoorwegbedrijf NMBS riepen vandaag op om alleen de trein naar België te pakken als dat noodzakelijk is. Vanwege het hoge aantal passagiers werden tussen Antwerpen en Roosendaal langere treinen ingezet. Ook op de wegen richting België was het druk. Veel dagjesmensen kennen de bezwaren, maar willen toch op pad:

Drukte in de trein naar Antwerpen: 'Lekker shoppen' - NOS

Toch is het niet zo dat Nederlanders het virus hard aan het verspreiden zijn in België of dat het virus daar een stuk minder aanwezig is, zegt Van Ranst. "Beide landen zijn ongeveer even ver in de verspreiding van het virus. Of je nu binnen België reist of van Nederland naar België, heel veel maakt het niet uit." Het probleem is dus vooral de drukte. Waar veel mensen bij elkaar zijn, heeft het virus meer kans. Zeker nu omikron besmettelijker blijkt dan de deltavariant.

Quote Als wij in België zenuwachtig worden, is het al pure paniek in Nederland. Marc Van Ranst

In Nederland ligt het aantal besmettingen op dit moment hoger dan in België. Wel liggen er in België meer mensen met corona op de intensive care. Maar: de IC-capaciteit is in België veel groter. De Belgen hebben 2000 bedden op ruim 11 miljoen inwoners. In Nederland zijn er 1150 bedden op ruim 17 miljoen mensen. Ook is België verder met de boostercampagne. "Als wij in België zenuwachtig worden, is het al pure paniek in Nederland", zegt Van Ranst. "Als er in Nederland meer IC-bedden waren, was er nu waarschijnlijk geen lockdown."

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei eerder tegen de NOS dat het opschalen van IC-capaciteit slechts tijd wint. Net als andere deskundigen zegt hij dat andere maatregelen nodig zijn als het aantal besmettingen snel toeneemt.