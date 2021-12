Nuis kan titel niet verdedigen op 1.000 meter: Krol, Verbij en Otterspeer naar Peking

Thomas Krol en Kai Verbij hebben zich op de 1.000 meter gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Peking. Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen was Krol de snelste en hij pakte daarmee het eerste ticket: 1.07,24. Ook de nummer twee, Kai Verbij, is automatisch verzekerd van een startbewijs voor de Winterspelen.

Hein Otterspeer versloeg in een rechtstreeks duel Kjeld Nuis, zijn grote concurrent en regerend olympisch kampioen: 1.07,52 om 1.07,64. Daarmee eindigde Otterspeer als derde en is de kans groot dat hij voor de eerste keer naar de Olympische Spelen mag.

Voor de 33-jarige Otterspeer was het woensdag erop of eronder. Hij draait al jaren mee in de top, maar hij wist zich nog nooit te plaatsen voor de Spelen. Vier jaar geleden was hij er het dichtst bij: op de 500 meter kwam hij toen slechts 0,04 seconde tekort voor een olympisch ticket.