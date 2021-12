De Jong en Wüst pakken ook olympisch ticket op 1.500 meter, Groenewoud verrast

Antoinette de Jong heeft zich ook op de 1.500 meter geplaatst voor de Olympische Spelen. Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen veroverde de Nederlands kampioene het eerste startbewijs. Ze was met 1.53,62 sneller dan olympisch kampioene Ireen Wüst, die als tweede eindigde met 1.53,88.

Daardoor plaatste Wüst zich voor de vijfde keer in haar carrière voor de Winterspelen. Wüst haalde op vier opeenvolgende Spelen een medaille op de 1.500 meter. Er was brons in Turijn 2006, goud in Vancouver 2010 en Pyeongchang 2018 en zilver in Sotsji in 2014.

De Jong was al zeker van een olympisch ticket voor de 1.000 en de 3.000 meter. Wüst gaat in Peking zo goed als zeker de 1.000 en de 1.500 meter rijden. "Ik ga gewoon voor mijn vijfde Olympische Spelen, hoe mooi is dat!", reageerde Wüst opgelucht.

Groenewoud sneller dan Schouten

Grote verrassing was de derde tijd van Marijke Groenewoud, de regerend wereldkampioene op de massastart. Ze reed in een rechtstreeks duel tegen Jorien ter Mors, de olympisch kampioene van 2014 op de 1.500 meter. Groenewoud, zesde op de NK afstanden, eindigde met 1.53,99 als derde.

Voor Ter Mors was het de laatste kans om zich te plaatsen voor Peking. Ze kwam met 1.58,21 (de dertiende tijd) totaal niet in de buurt van een olympisch startbewijs.