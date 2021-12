Kabinet houdt rekening met twee extra vaccinatierondes in 2022

Demissionair minister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat hij samen met het RIVM zo goed mogelijk in kaart probeert te brengen hoeveel vaccins er nodig zijn. "Dat is niet eenvoudig aangezien we hierbij met een groot aantal, deels nog onbekende, variabelen rekening moeten houden. Het kabinet kiest daarom zoveel mogelijk voor zekerheid."

Het kabinet houdt er rekening mee dat er volgend jaar in totaal drie boosterrondes nodig zijn voor vaccinatie tegen het coronavirus (de ene die nu al loopt en nog twee extra), en ten minste een in 2023.

Eerder zei De Jonge al "dat we nog een aantal prikken te gaan hebben". Maar hoeveel is genoeg, en hoe wenselijk is doorprikken? In dit artikel gaan twee immunologen in op de (onzekere) toekomst van het vaccineren.