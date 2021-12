Kobayashi dankzij machtige sprong naar eerste winst in Vierschansentournee

Kobayashi (25) schreef de tournee drie jaar geleden op zijn naam en zegevierde toen als derde springer op alle vier de schansen. In Oberstdorf was hij al twee keer eerder winnaar.

Skispringer Ryoyu Kobayashi heeft in Oberstdorf de eerste wedstrijd in de Vierschansentournee gewonnen. De Japanner stond na de eerste omloop nog zesde, maar troefde dankzij zijn ongeëvenaarde tweede sprong van 141 meter zijn concurrenten de loef af.

Vierschansentournee live te volgen bij de NOS

Zaterdag is de tweede wedstrijd van de vierschansentournee in Garmisch-Partenkirchen vanaf 13:50 uur live te volgen op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.