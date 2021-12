Rondjes rijden met brok in de keel voor gevallen Pieters: 'Stay strong Amy'

Ze waren erbij in Spanje, afgelopen donderdag. Ze keken elkaar aan in het hotel in Calpe, in shock over wat er zojuist met hun collega, hun vriendin Amy Pieters, gebeurd was. En sindsdien leven ze met haar mee. 'Stay strong Amy', klinkt de boodschap.

En toch, amper vier dagen na de val waarna Pieters haar bewustzijn verloor, stapten de baanwielrenners op voor een NK. Een plotseling onbeduidend en nietszeggend NK, dat elke waarde verloren heeft.

"Ik heb getwijfeld of ik dit NK zou rijden of niet", zegt Yoeri Havik. "Maar ik had contact met de familie van Amy. Die zei tegen mij dat het weinig zin zou hebben om naar muren te gaan staren deze dagen."

Dus stapte Havik, net als de anderen, toch op. De eerste dag nog overmand door emoties, maar daarna ging het beter. "Ik ben blij dat ik dit toch gedaan heb. Omdat zij het ook gewild zou hebben."

Kunstmatige coma

Pieters vecht nog altijd in het ziekenhuis in Alicante. Het laatste officiële bericht, van afgelopen maandag, luidt dat haar kunstmatige coma nog drie dagen verlengd wordt. Met meer rust is de kans op herstel groter.

"Het is hopen. Maar het is ook supermoeilijk. Omdat de situatie niet verandert."