Voetballen in de woestijn: hoe Qatar met sport invloed wil uitoefenen

Zonder dat er nog maar één wedstrijd is gespeeld, is het WK voetbal in Qatar al een van de meest besproken WK's ooit. In negatieve zin, want het land krijgt veel kritiek als het gaat om de situatie van mensenrechten. En dat terwijl Qatar juist had gehoopt met dit wereldkampioenschap hun imago te verbeteren.

Het is een plan waar het steenrijke golfstaatje al tientallen jaren aan werkt. Ze investeren enorm in sport en halen de meest prestigieuze toernooien binnen. Economische belangen spelen hierbij een rol, maar het is Qatar vooral te doen om zichtbaarheid en aanzien. De vraag is alleen of sport daarvoor het beste middel is.

Miljardeninvesteringen in sport

De grenzeloze sportambities van Qatar zijn misschien wel het beste zichtbaar bij Aspire Zone. Op dit gigantische sportcomplex aan de rand van de hoofdstad Doha worden jonge talenten opgeleid tot topsporters. Voetbal is veruit het populairst.

"De beste spelers van onze generatie worden hier opgeleid", zegt de 16-jarige Said Afifa. Al jaren traint hij bij de Aspire Academy, een sportacademie voor jong talent in Qatar. "We hebben de beste coaches en faciliteiten. Ze doen er hier alles aan om van ons goede voetballers te maken." Zo worden bijvoorbeeld de jeugdteams van topclubs als AC Milan en Real Madrid ingevlogen voor oefenwedstrijden.