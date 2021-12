Scholen open na vakantie nog niet zeker, 'zelfs als het meevalt met omikron'

Na een langere kerstvakantie dan normaal is het de vraag of de scholen op 10 januari weer opengaan. Maandagochtend 3 januari komt het Outbreak Management Team (OMT) met een advies. Nog diezelfde dag zal het demissionaire kabinet een knoop doorhakken over de scholen.

"Of het verantwoord is om de scholen weer te openen, zal afhangen van de verwachte druk op de ziekenhuizen", zegt Károly Illy, kinderarts en lid van het OMT. "Om dat te beoordelen krijgen we maandag nieuwe informatie van het RIVM over de mate waarin de omikronvariant ziekmakend is en modellen over hoe de epidemie zich ontwikkelt."

Er zijn inmiddels verschillende studies die stellen dat de dominante omikronvariant minder ziekmakend is dan de deltavariant. Maar Illy wil daar nog niet de conclusie aan verbinden dat de scholen straks weer open kunnen: "Het kan zo zijn dat het ziekmakende karakter meevalt, maar dat er toch nog te veel besmettingen komen door kinderen. Dat kan dan alsnog leiden tot een te hoge piek."

Volgens hem speelt ook de schade van een langere schoolsluiting voor kinderen mee in het advies van maandag. "Het leed dat wij kinderen aandoen speelt een rol in onze adviezen. Als het ook maar enigszins verantwoord is, pleit ik ervoor dat de scholen weer openen kunnen. Maar dat moet dus wel kunnen in relatie tot de modellen van het RIVM."

Alternatieven

Het OMT adviseerde het kabinet op 18 december om onder andere de scholen te sluiten. Dit gebeurde om "'tijd te kopen' voor de boostercampagne, en de uitgangspositie van de zorg te verbeteren door de verspreiding van de omikronvariant te vertragen". Het OMT bood het kabinet ook een alternatief voor het sluiten van de scholen: overal de 1,5 meter aanhouden en een mondneusmasker dragen. Het kabinet besloot echter tot sluiting.

Volgens OMT-lid Illy was de schoolsluiting belangrijk omdat kinderen een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het virus. Door ze thuis te houden werd een "gezinsbubbel" gecreëerd, waardoor er minder kans is dat ze het virus overdragen aan anderen.

Over alternatieven waarbij de scholen opengaan, maar ergens anders wel strengere regels gaan gelden, wil Illy nog niet speculeren. "Er zijn andere mogelijkheden, maar daar wil ik het nu nog niet over hebben. Dat gaan we maandag doen."

Minister De Jonge van Volksgezondheid wilde vandaag nog niet vooruitlopen op het besluit van komende maandag. Ondanks de dalende coronacijfers en de positieve berichten over de omikronvariant, verwacht hij een grote golf in januari. "Juich niet te vroeg", zei De Jonge. "We hebben meer data nodig om te weten of het meevalt."