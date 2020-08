Spekenbrink steunt coronaregels in Tour: 'Anders halen we Parijs niet'

Spekenbrink staat achter coronaregels in Tour: 'Anders halen we Parijs niet' - NOS

Onverbiddelijk zijn ze, de gezondheidsvoorschriften rond de Tour de France. Als twee renners of twee stafleden van een wielerploeg tijdens de Ronde positief testen of symptomen hebben van het coronavirus, dan moet het hele team naar huis.

Terecht, vindt Iwan Spekenbrink, manager van Team Sunweb. "Natuurlijk is het zuur als je naar huis moet, maar het gaat er niet om of je het er wel of niet mee eens bent, de bubbel moet schoon blijven. Of zo schoon als mogelijk."

Die bubbel is de geïsoleerde omgeving waarin de renners zich bevinden en waarin ze regelmatig worden getest en ook mondmaskers dragen. Dat beeld was de afgelopen weken al veelvuldig te zien bij de koersen die al werden verreden. Alles wordt eraan gedaan om de Tour doorgang te laten vinden. En daar horen ook maatregelen bij als de bubbel niet geheel waterdicht blijkt.

"Je moet er nu eenmaal een systeem op bedenken, anders weten we zeker dat we met de Tour Parijs niet gaan halen", is Spekenbrink stellig. "Dan weet je dat de Franse overheid het evenement gaat platleggen."

29 augustus

De Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus. Een wielerploeg mag op die dag tot 10.00 uur nog wijzigingen in het team aanbrengen, mocht er sprake zijn van een besmetting.