Kies je Succession of Max Verstappen? Aanbod videodiensten wordt nóg groter

Die onderlinge strijd om de kijker wordt in Nederland ook steeds heviger. "Netflix is nog altijd de onbetwiste nummer één hier", zegt Casper Scheffer, mediadeskundige bij adviesbureau PwC. "De strijd gaat nu om wie de nummer twee wordt. Daarvoor heb je onder meer een behoorlijk reclamebudget en een goede prijsstrategie nodig."

De strijd om de kijker wordt dus alleen maar heviger. De Financial Times rekende uit dat in de 'streamingoorlog' door Amerikaanse platforms komend jaar zo'n 100 miljard euro wordt uitgegeven. Meer geld betekent meer aanbod en - zo is de hoop - een betere kans om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande te behouden.

En daar komen nog eens drie spelers bij. De bekendste naam is HBO Max, de partij achter de populaire series Game of Thrones en Succession . Een andere speler is SkyShowtime, met aanbod van onder meer Peacock (Amerikaanse tv-zender NBC), Paramount+ (CBS) en Showtime. Ook nieuw is Viaplay, dat onder meer de Formule 1 gaat uitzenden; belangrijk dus voor fans van Max Verstappen.

Videoland is volgens cijfers van marktonderzoeker Telecompaper de nummer twee in Nederland:

De vraag is volgens hem hoe lang dit standhoudt als er nog meer diensten bij komen. "Dan zal blijken of het aantal diensten wat de Nederlandse consument bereid is te stapelen verder blijft groeien, of dat consumenten toch gedwongen worden tot een keuze."

Consumenten lijken Videoland te zien als een aanvulling op wat ze verder kijken. Marktonderzoeker Telecompaper ziet dat consumenten niet zozeer kiezen tussen bijvoorbeeld Netflix en Videoland. Het platform van RTL wordt erbij genomen. "We zien in onze data dat de overgrote meerderheid van Videoland-klanten ook Netflix heeft", zegt onderzoeker Bart Kooning.

"Je zult ook zien dat het voor de consument ingewikkelder zal worden om te weten welke content waar te vinden is, omdat er zo ongelooflijk veel aanbod is", verwacht Sauvé.

Onderscheiden is dus heel belangrijk, denkt ook Scheffer van PwC. "Als je dat niet doet, dan kun je terechtkomen in een prijzenoorlog. In deze bedrijfstak - waarbij je heel veel geld moet steken in steeds maar nieuwe content maken - is dat een zeer kostbare aangelegenheid." De trend is juist dat de prijzen hoger worden. Ook Videoland wordt iets duurder.

Qua aanbod heeft Videoland een onderscheidende positie: de andere partijen hebben vaak een veel Amerikaanser - en dus met elkaar vergelijkbaar aanbod (Netflix maakt wel steeds meer Europese series en films). Wel tekent Scheffer aan dat het productiebudget van RTL's moederbedrijf minder groot is dan dat van de Amerikaanse streamgiganten.

Miljardenbudgetten

Ook RTL-topman Sauvé erkent dit. "We concurreren met grote spelers die miljarden te investeren hebben. Als lokale speler zijn we bereid significante bedragen te investeren om onze nummer twee positie te behouden." Videoland maakt overigens nog geen winst. Volgens Sauvé geen probleem: er is tijd en ruimte, zegt hij.

Een bekende serie op Videoland is Mocro Maffia, waarvan komende maand het vierde seizoen beschikbaar komt: