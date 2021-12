Oud-Feyenoorder Christian Gyan is op 43-jarige leeftijd overleden. De Ghanees was al langere tijd ernstig ziek.

Begin deze maand liet Gyan via sociale media nog van zich horen. "Ik ben niet stervende!", zo schreef hij. "Ik ben heel erg ziek, maar het gaat okay met me. En ik ga niet dood."

Gyan speelde van 1997 tot en met 2007 bij Feyenoord. Hij won met de Rotterdammers de UEFA Cup in 2002. Bij de fans groeide Gyan door zijn onverzettelijkheid uit tot publiekslieveling.

